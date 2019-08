Auto finisce contro guard rail ed è poi tamponata da un’altra vettura: morte due persone sulla A4

Settimo Torinese – Incidente mortale sulla A4 in direzione Milano, poco dopo lo svincolo di Settimo Torinese. A perdere la vita nella notte del 30 luglio sono stati Tatiana De Mercatti, barista cinquantatreenne di San Germano Vercellese, e l’amico che viaggiava accanto a lei, Claudio Lama, di 63 anni. I due, che viaggiavano a bordo di una Mercedes Slk, stavano probabilmente rientrando a casa dopo una giornata trascorsa al mare, ma, per motivi ancora da chiarire, l’auto ha perso aderenza finendo fuori dalla carreggiata e rimbalzando da una parte all’altra della stessa dopo un primo impatto contro il guard rail.

Nell’incidente è stata coinvolta anche una seconda automobile proveniente da Torino, la Fiat Grande Punto a bordo della quale il trentenne Luigi Baldacci e la sua neo-sposa, Clarissa Maselli, di anni 26, stavano raggiungendo l’aeroporto di Milano Malpensa per imbarcarsi per la luna di miele. Dalle prime ricostruzione pare che Baldacci, alla guida, abbia tamponato la Mercedes quando questa è carambolata a centro strada a seguito del primo impatto contro il guard rail. Tuttavia, le indagini proseguono, tanto che l’uomo, dopo essere stato medicato in ospedale insieme alla moglie (entrambi hanno riportato lievi ferite), ha dovuto recarsi dalla Polizia per chiarire alcuni dettagli e rischia ora una denuncia per omicidio stradale.

Tatiana De Mercatti e Claudio Lama sono morti sul colpo. Lei è rimasta intrappolata fra le lamiere; lui, che con tutta probabilità non aveva allacciato la cintura di sicurezza, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo per poi ricadere in strada.