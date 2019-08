Bertram Derthona: ingaggiata la guardia Matteo Formenti che prende il posto di Brett Blizzard

Tortona – Si completa il roster del Bertram Derthona dopo i saluti di Brett Blizzard, tornato in USA: ad approdare alla corte dei tortonesi è Matteo Formenti (nella foto), 37 anni, guardia, tornato a giocare in provincia dopo le sette stagioni in rossoblu alla Junior Casale, dal 2002 al 2009.

In carriera Formenti, cresciuto nell’Aurora Basket Desio, ha vestito anche le canotte di Treviglio, Triboldi, Brindisi, Sassari, Piacenza.