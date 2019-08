Dolcissime

È un film di genere commedia del 2019, diretto da Francesco Ghiaccio, con Giulia Barbuto Costa Da Cruz e Alice Manfredini. Uscita al cinema il 01 agosto 2019. Durata 85 minuti. Distribuito da Vision Distribution.

Il film, diretto da Francesco Ghiaccio, segue la storia di Mariagrazia, Chiara e Letizia , tre amiche inseparabili costrette a fare i conti ogni giorno con gli odiati chili di troppo. Quando hai sedici anni il mondo è un casino. Quando hai sedici anni e sei una ragazzina sovrappeso, la battaglia ti sembra persa in partenza. A meno che non ti lanci in un’impresa impossibile. Mariagrazia, Chiara e Letizia vorrebbero solo essere invisibili. Mariagrazia soffre il confronto con la madre (Valeria Solarino), ex campionessa sportiva. Chiara ha una chat con un coetaneo, ma tanta paura di svelarsi in foto. Letizia un talento per la musica ma troppa vergogna per esibirlo. Passare inosservate sembra essere la sfida più ardua che possano affrontare. Dopo l’ennesima presa in giro, un’inattesa occasione di riscatto arriva dalla popolare e bellissima Alice, capitano della squadra scolastica di nuoto sincronizzato, costretta da un ricatto ad allenarle in gran segreto. Le tre ragazzine si lanciano in un’impresa impossibile spinte in acqua dalla gran voglia di rivincita. Finiranno per immergere la loro vita in quella della rivale, avvicinandosi le une alle altre giorno dopo giorno, esercizio dopo esercizio, sorriso dopo sorriso. Una storia tutta d’un fiato fino all’ultimo tuffo, sull’incredibile forza dell’amicizia oltre gli inciampi, gli imprevisti e qualsiasi diversità.

Data di uscita: 01 agosto 2019

Genere: Commedia

Anno: 2019

Regia: Francesco Ghiaccio

Attori: Giulia Barbuto Costa Da Cruz, Alice Manfredini, Margherita De Francisco, Fiorellino Giulia, Valeria Solarino, Vinicio Marchioni

Paese: Italia

Durata: 85 min

Distribuzione: Vision Distribution

Sceneggiatura: Francesco Ghiaccio, Marco D’Amore

Montaggio: Chiara Griziotti

Produzione: Indiana Production, La Piccola Società.