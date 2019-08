Il Comune di Acqui gravato da troppe spese e da difficoltà organizzative: salta la Mostra Antologica 2019

Acqui Terme – Niente Mostra Antologica ad Acqui Terme quest’anno. La decisione, definitiva, di rinviare la nota kermesse nata nel 1970 e legata all’esposizione di opere pittoriche dei maggiori esponenti del ‘900 è stata confermata l’altra sera, in Consiglio Comunale a Palazzo Levi.

Tutto rimandato al 2020, dunque, nonostante in un primo momento si fosse parlato di slittamento in autunno con una nuova formula.

E in effetti tutto faceva presagire ad una kermesse più ampia, con una nuova veste multimediale e con una sede diversa: non più il Liceo Classico Saracco ma il Centro Congressi.

Almeno così era stato spiegato dall’assessore alla Cultura della città termale, Alessandra Terzolo.

Adesso, invece, su tutto questo è stata messa una bella, per modo di dire ovviamente, pietra sopra.

La ragione risiederebbe sia nelle difficoltà organizzative legate alla mancanza di una sede adeguata sia nell’ennesima batosta piovuta sui conti di Palazzo Levi, con una sentenza del tribunale che ha riconosciuto 181.500 euro di debito nei confronti della società Italgas Reti per una vecchia vicenda, da sanare entro breve.

Una cifra importante con il Comune acquese impegnato a pescare un po’ dappertutto per riuscire a racimolarla.

Da parte sua il Comune aveva messo da parte circa 25.000 euro per sostenere la Mostra. Una cifra, però, insufficiente per organizzare una rassegna che ogni anno si regge soprattutto sui contributi di Regione, sponsor, fondazioni bancarie. E visto che le difficoltà organizzative erano già parecchie si è ritenuto di non fare danni ulteriori destinando la somma ad altro e rinviando tutto all’anno prossimo.

Una decisione che, ovviamente, ha riscontrato critiche, in primis dal capogruppo della minoranza di centro sinistra a Palazzo Levi, Carlo De Lorenzi che ha definito la scelta “legittima, ma politica: 25.000 euro si sarebbero potuti racimolare altrove. Rinunciando alla rassegna su Vanzina ne avreste già risparmiati 6.000. Ammettete di non essere riusciti a organizzare l’evento che avevate in mente invece di dirci che togliete le risorse per questioni di bilancio”.

Di avviso diverso Mario Scovazzi, vicesindaco di Acqui, che invece pone l’accento proprio sul bilancio: “In questo momento non possiamo permetterci ulteriori contraccolpi legati all’Antologica” ha dichiarato Scovazzi, facendo riferimento ai soldi già scuciti per altre questioni: dai 3 milioni di euro di interessi sui mutui che si si pagano ogni anno ai 400.000 euro spesi per chiudere Avim, srl a capitale totalmente pubblico costituita nel 2008 per cartolarizzare alcuni beni comunali, all’ultima sentenza in ordine di tempo, quella legata ad Italgas, che obbliga Palazzo Levi a tirare fuori altri 180.000 euro.

Scovazzi, però, sull’Antologica rassicura: “il prossimo anno ne organizzeremo una migliore di quella che avremmo fatto quest’anno, sia dal punto di vista artistico che economico”.

E proprio su questo fatto, che sia un rinvio e non un addio, ha voluto intervenire anche Lorenzo Lucchini, primo cittadino della città termale: “La nostra intenzione di mantenere in città una mostra come l’Antologica è ferma, quest’anno non abbiamo le risorse per adeguare gli spazi e renderli all’altezza di ciò che si vorrebbe realizzare. Già in passato questo evento ha subito interruzioni. Questa sospensione non significa voler cancellare l’Antologica, che però ha bisogno di risorse ingenti e di luoghi adatti”.