Sciopero dei portavalori tra l’1 e il 2 agosto: possibili disagi per i prelievi al bancomat e per gli accrediti delle pensioni

Alessandria – Possibili disagi tra oggi e domani agli sportelli bancomat di Alessandria e provincia per lo sciopero dei portavalori, indetto dai sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs e legata al mancato rinnovo del contratto nazionale di settore, scaduto nel 2015.

La protesta potrebbe avere delle ripercussioni anche sugli accrediti delle pensioni.

I sindacati reputano inaccettabili le proposte avanzate dai datori di lavoro e rispettive associazioni che prevedono “la riduzione del trattamento di malattia e infortunio, riferito sia alla retribuzione che al periodo di conservazione del posto di lavoro” e la “massima flessibilità”, con l’estensione del lavoro ordinario giornaliero fino a 13 ore e il superamento delle ore settimanali.

Contestata anche la proposta di un solo risposo settimanale “da godersi nell’arco dei 14 giorno e anche oltre per necessità aziendali”.

Tutto questo a fronte di un aumento salariale definito “vergognoso e da carità”, pari a 40 euro per 7 anni di copertura contrattuale.