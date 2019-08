Anziano in stato confusionale viaggiava in autostrada contromano: fermato e patente revocata

Novi Ligure – In stato confusionale stava viaggiando contromano sulla bretella che collega l’autostrada A26 con la A7, vicino al casello di Novi Ligure.

Un uomo di 89 anni, algerino e residente in Francia, è stato bloccato lo scorso lunedì dalla Polizia Stradale di Ovada, intervenuta subito dopo la segnalazione del Centro Operativo della Polizia Stradale di Genova.

L’uomo era stato visto nell’area di servizio Marengo Sud mentre stava per rientrare in autostrada in direzione opposta rispetto al senso di marcia.

Dopo averlo fermato, gli agenti gli hanno chiesto documenti ma l’uomo ha dato in escandescenze ed è stato così necessario richiedere l’intervento del 118 che ha proceduto al trattamento sanitario obbligatorio. Il signore è stato poi portato all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure.

La Polstrada ha successivamente scoperto, grazie alla collaborazione con la Gendarmeria Francese, che l’anziano poche ore prima era scappato dalla sua casa di Gonfaron e la moglie aveva denunciato la sua scomparsa.

L’auto dell’uomo, una Toyota Yaris, è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi e a lui è stata revocata la patente.