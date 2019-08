Camion tampona pulmino sulla A21: cinque persone ferite

Pontecurone – Incidente stradale, ieri sera, poco dopo le 18, alla periferia di Pontecurone, lungo l’Autostrada A21 Torino – Piacenza.

Un camion proveniente da Tortona e diretto a Voghera, per cause in corso di accertamento, ha tamponato un pulmino con a bordo sette persone.

Un urto non violento ma che ha provocato cinque feriti: l’uomo che guidava che ha riportato ferite guaribili in circa un mese, tre bambini che per fortuna hanno avuto solo ferite e lievi contusioni guaribili in pochi giorni e la loro nonna che ha riportato ferite guaribili in circa un mese.

Illesa invece la mamma dei tre bambini e l’altra persona che si trovava sul mezzo.

Sul luogo dell’incidente, oltre all’elisoccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco di Tortona e la Polizia Stradale. L’incidente ha creato una coda di oltre due chilometri sull’autostrada.