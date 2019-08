Sparite protesi e altro materiale sanitario dall’ospedale di Cuneo per un valore superiore agli ottocentomila euro: arrestato caposala

Cuneo – Con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato è finito in manette Antonio Iannicelli (nella foto), 57 anni, caposala del blocco operatorio dell’ospedale “Santa Croce” di Cuneo.

Ad arrestarlo sono stati i militari della Guardia di Finanza, pare “travestiti” da medici, per non dare nell’occhio.

Secondo quanto scoperto, Iannicelli in diversi anni risulterebbe responsabile di un ammanco di materiale dalla sezione protesica dell’azienda ospedaliera e di altro materiale sanitario, per un valore superiore agli ottocentomila euro.

I finanzieri sono entrati nell’ospedale del capoluogo dall’ingresso di via Bassignano, proprio dove sorge il blocco operatorio. Dopo l’arresto, poi convalidato dal Gip del tribunale di Cuneo, le Fiamme Gialle avrebbero anche sequestrato documentazione e rendiconti dell’ospedale per le successive verifiche.

Iannicelli, dipendente dell’Ospedale del capoluogo della Granda da 34 anni, non sarebbe accusato di aver favorito alcuna ditta, ma avrebbe contribuito alla sparizione del materiale, utilizzato poi altrove.

Le indagini, partite da una verifica di budget dell’Azienda ospedaliera che aveva rivelato discrepanze, potrebbero anche portare alla scoperta di eventuali collaboratori dello Iannicelli.