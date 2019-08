Casale Fbc: partita la campagna abbonamenti

Casale Monferrato – Parte da oggi, venerdì, la campagna abbonamenti del Casale Football Club.

Al “Palli” i botteghini saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, escluso il periodo tra il 10 e 18 agosto.

Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere anche da My Bar, dalle 6.30 alle 20 (domenica esclusa e non dall’11 al 24 agosto) e al campo Bianchi di Oltreponte, dalle 17.30 alle 19.30, da lunedì a venerdì (escluso il periodo tra il 10 e 18 agosto).

Un abbonamento in gradinata costerà 90 euro, 170 euro per la tribuna laterale, 500 euro per la tribuna socio sostenitore.