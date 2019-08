Grigi: dal Genoa in prestito il centrocampista Cambiaso

Alessandria – Nuovo arrivo a centrocampo per l’Alessandria Calcio. Il club grigio ha ufficializzato l’ingaggio, con la formula del trasferimento a titolo temporaneo annuale, di Andrea Cambiaso (nella foto), proveniente dal Genoa. Diciannove anni, Cambiaso in carriera ha anche vestito le maglie di Albissola e Savona, in serie D.

Il giovane centrocampista ha già vestito la maglia grigia nell’allenamento congiunto di domenica scorsa contro il Seregno.