Stroncato nel sonno da un malore insegnante vercellese che aveva lavorato anche a Casale

Vercelli – Ha suscitato cordoglio anche a Casale Monferrato, dove era molto conosciuto per essere stato docente di Fisica all’istituto ‘Sobrero’, la notizia della scomparsa di Marco Rova (nella foto), insegnante e sportivo vercellese.

L’uomo, 44 anni, è morto nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto in un albergo in Versilia dove si trovava per trascorrere le vacanze assieme alla moglie incinta. Rova è stato stroncato da un malore nel sonno. Inutile, purtroppo, l’arrivo dei soccorsi.

Oltre che per il suo lavoro di insegnante, Marco Rova era conosciuto per essere giocatore e uno dei fondatori della squadra dilettantistica di basket dei Mooskins di Vercelli.