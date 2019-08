Una stanza segreta per la coltivazione della marijuana: arrestato infermiere trentaduenne, denunciato il convivente

San Damiano d’Asti – In casa sua aveva allestito una vera e propria “stanza segreta”, ricavata in un’intercapedine presente nel seminterrato dell’abitazione e celata dietro una porta in legno, per coltivare marijuana.

A scoprire il tutto sono stati i Carabinieri di

San Damiano d’Asti e del Nucleo Operativo di Villanova d’Asti nell’abitazione di un 32enne infermiere residente nella cittadina ma originario di Imperia, arrestato per detenzione ai fini di spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti.

All’interno della piccola stanza i militari hanno trovato cinque buste

in cellophane chiuse sottovuoto contenente grammi 50 cadauna di marijuana e una scatola di cartone con all’interno ulteriori 250 gr della medesima sostanza oltre al necessario per la vendita e la coltivazione della droga: bilancini di precisione, lampade alogene, aeratori, impianto di irrigazione, vasi, terriccio e fertilizzanti.

Nell’operazione è rimasto coinvolto anche il convivente dell’arrestato, un 29enne originario di Moncalieri, che al momento dell’irruzione si trovava fuori casa per motivi di lavoro.

Il trentaduenne è stato arrestato e messo ai domiciliari mentre per il convivente ventinovenne è scattata la denuncia a piede libero per i medesimi reati.