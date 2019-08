Domenica sciopero dei casellanti delle autostrade: possibili disagi

Alessandria – Fine settimana difficile per chi viaggia in autostrada. Domenica 4 agosto scatterà, infatti, lo sciopero dei lavoratori delle autostrade e dei trafori confermato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti dopo la mancata intesa sulle condizioni per il rinnovo contrattuale.

I casellanti si fermeranno “a turno” per 4 ore con il primo stop dalle 10 alle 14 e poi ancora dalle 18 alle 22 e dalle 22 alle 2 del mattino di lunedì 5 agosto.

Nel corso dello sciopero resteranno aperti i varchi Telepass, carte e casse automatiche.