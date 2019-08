Non è possibile che Raffaele Pisu sia stato partigiano

Red – Per rispetto abbiamo atteso qualche giorno dalla scomparsa dell’attore bolognese Raffaele Pisu mancato mercoledì 31 luglio scorso alla veneranda età di 94 anni, prima di scrivere una doverosa precisazione. Quasi tutta la stampa italiana riporta la notizia – falsa – che sia stato un combattente partigiano e poi internato in Germania per 15 mesi. Che sia stato un combattente partigiano è falso ed è comprensibile in quanto nel 1943 avrebbe avuto 18 anni per cui era un coscritto del bando Graziani. Ma, soprattutto, se fosse stato partigiano, non avrebbe mai potuto essere un Internato Militare Italiano (Imi), in quanto i partigiani, se non erano fucilati sul posto dai tedeschi, erano deportati nei lager come prigionieri di guerra. Pertanto Raffaele Pisu non è mai stato un combattente partigiano ma un internato militare italiano, cioè uno di quelli che non hanno preso parte alla guerra civile e l’otto settembre 1943 sono stati prelevati dai tedeschi e portati i Germania. Ma non come prigionieri.