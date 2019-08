Nuovo “centro ascolto” al Luino

Ticineto – Per venire incontro ai bisogni degli ospiti e delle loro famiglie, la residenza M A. Ribero Luino di Ticineto ha realizzato, su deliberazione del consiglio di amministrazione, un nuovo servizio completamente gratuito: un “Centro d’Ascolto” destinato ad accogliere e vagliare tutte le istanze relative ai servizi offerti. L’iniziativa coincide con la prossima apertura di un nuovo reparto Rsa altamente specializzato in quanto dotato di presidi di domotica e di controllo. L’associazione (ente privato senza fine di Lucro da quasi sessanta anni operativo nel casalese) lo ha affidato alla dottoressa Sara Cappelletti, psicologa e psicoterapeuta, da alcuni anni valida collaboratrice dell’istituzione e valente libera professionista in Alessandria e provincia. Lo spazio d’ascolto sarà individualizzato e durante lo stesso saranno accolti e verificati i bisogni dei potenziali ospiti per trovare soluzioni efficaci anche grazie ad un questionario anonimo atto a raccogliere informazioni necessarie per il soddisfacimento delle esigenze degli utenti e delle loro famiglie sul servizio reso.

L’attività, che sarà notificata con un avviso affisso nei punti strategici della struttura, nella bacheca e ovviamente sui social, si svolgerà ogni mercoledì dalle 14 alle 15 e dalle 18 alle 19.