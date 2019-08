Temporaneamente chiusa la sala d’aspetto della stazione di Solero per un atto vandalico

Solero – La sala d’aspetto della stazione ferroviaria di Solero è temporaneamente chiusa. La decisione da parte dell’amministrazione comunale è scaturita in seguito all’atto vandalico commesso da ignoti qualche giorno fa.

Qualcuno ha, infatti, preso una panca dalla sala d’aspetto per poi abbandonarla nel sottopasso della stazione.

Per tutelare il locale è stato quindi deciso di chiudere temporaneamente la sala d’aspetto considerato che i disagi, vista la bella stagione, saranno minimi.