L’Alessandria perde a Monza e saluta subito la Tim Cup

Monza (Monza 2 – Alessandria 0) – L’Alessandria cade a Monza per 2-0 e dice subito addio alla Tim Cup.

Contro la squadra di patron Silvio Berlusconi, i Grigi hanno fatto vedere qualche buona giocata ma diverse sono state le lacune, sia in difesa che in attacco. Sintomo, questo, di una squadra che ha bisogno ancora di alcuni aggiustamenti.

Mister Cristiano Scazzola schiera al “Brianteo” un 3-5-2 con Valentini in porta, Fissore, Prestia e Gjura in difesa, affiancati da Panizzi sulla fascia sinistra e Cleur su quella destra. A centrocampo Chiarello, capitan Gazzi e Sulljic alle spalle di Akammadu e Sartore.

Piemontesi subito sotto al 6’ del primo tempo per la rete segnata dall’ex Iocolano, giunta al termine di un’azione innescata da Brighenti e condizionata da uno scivolone di Gjura.

Al 20’ Alessandria in evidenza con il colpo di testa di Chiarello e palla poco alta sopra la traversa.

La squadra di Scazzola si dimostra propositiva senza però trovare la via del gol.

Alla mezz’ora i padroni di casa raddoppiano con Brighenti, bravo a capitalizzare un cross dalla destra di Finotto.

Nella ripresa Scazzola fa entrare il neoarrivato Cambiaso ed è proprio il giovane scuola Genoa a rendersi subito pericoloso con una conclusione bloccata da Lamanna.

Nelle file dei piemontesi entrano in campo anche Castellano e Gerace al posto di Chiarello e Gjura, ma il risultato non cambia più e dopo tre minuti di recupero il Monza può festeggiare il passaggio del turno.

L’Alessandria esce, dunque, già al primo turno di Tim Cup ma era un risultato, a onor del vero, pronosticabile dato che la squadra di patron Di Masi è ancora un cantiere aperto, in attesa di quei “colpi” di mercato che possano apportare maggiore qualità ad una rosa, al momento, probabilmente non ancora all’altezza di sostenere match con squadre di maggior peso qualitativo.