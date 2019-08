Meccanico settantanovenne in carrozzina muore dopo essere stato investito dal figlio che stava manovrando un camion

Pontestura – Tragedia venerdì sera a Pontestura, nel casalese.

Un uomo di 79 anni, Bruno Volpato (nella foto), meccanico, è stato investito accidentalmente all’interno della sua officina in Corso Dante 46 da un camion in manovra guidato dal figlio Marco, 47 anni, che stava effettuando una retromarcia e non si è accorto della sua presenza.

L’uomo, invalido e su una carrozzina, è stato soccorso dal 118 che lo ha trasportato all’Ospedale Santo Spirito di Casale. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto in seguito alle lesioni riportate.

Sul posto anche i Carabinieri e i tecnici dello Spresal che dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.