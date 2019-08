Crolla parte di una villetta: morta una persona a Rivalta Bormida

Rivalta Bormida – Tragedia ieri sera a Rivalta Bormida, alle porte di Acqui Terme, intorno alle 9:30.

Stefano Pesce, 85 anni, è deceduto in seguito al crollo di una porzione della villetta dove l’uomo viveva, in via Paolo Bocca, in Regione Roncaglie. A crollare è stata la parte posteriore dell’abitazione. Stefano Pesce si trovava nella stanza da bagno in quel momento ed è stato travolto in pieno.

A dare l’allarme è stata la moglie Angela che in quel momento si trovava in cortile. La donna è rimasta in stato di choc.

Sul posto sono arrivati rapidamente i Carabinieri di Acqui Terme e i Vigili del Fuoco che hanno lavorato fino all’una di notte. Ancora da chiarire le cause del crollo anche se, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stata l’esplosione della caldaia a provocare il cedimento strutturale.