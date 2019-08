Fine settimana intenso per la Polizia di Asti con vari controlli e denunce

Asti – In occasione dell’esodo estivo dello scorso fine settimana, gli equipaggi delle Volanti della Polizia di Stato di Asti hanno intensificato l’attività di prevenzione dei reati e controllo del territorio. Controllate, in tutto, centocinque persone e quasi cinquanta autovetture.

Nella tarda serata di sabato 3 agosto, le Volanti hanno denunciato tre stranieri, regolari sul territorio nazionale, che in viale Alla Vittoria avevano dato luogo ad una rissa per strada per banali ragioni, nel corso della quale uno dei tre era stato ferito lievemente ad un orecchio.

Nella notte tra sabato 3 e domenica 4 agosto, in strada Laverdina, uno straniero di origine rumena di 47 anni è stato indagato per aver tentato di rubare delle lastre di rame da un cantiere edile. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà, mentre il rame che era stato rimosso dal tetto è stato restituito al legittimo proprietario.

Tra domenica 4 e lunedì 5 agosto, una pattuglia di Volanti è dovuta intervenire in Corso Don Minzoni per una donna di trent’anni che aveva minacciato di suicidarsi. La donna, rintracciata dalle Volanti quasi subito poco distante dalla propria abitazione ed accompagnata all’Ospedale Civile di Asti, è stata sottoposta a visita.

Infine, nelle vicinanze di Corso Felice Cavallotti, gli agenti sono dovuti intervenire in un’abitazione per una lite scoppiata per futili motivi che ha coinvolto quattro persone con precedenti di polizia.