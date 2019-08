Prima schiaffeggia poi aggredisce con un due coltelli una donna ai giardini della Stazione: catturato dalla Polizia

Alessandria – Deve rispondere di minaccia, lesioni aggravate dall’uso di coltelli e resistenza a pubblico ufficiale, Mohamed Amine Bouchaour, 19 anni, fermato dalla Polizia venerdì sera.

Il giovane algerino, ai giardini della stazione in corso Crimea, al termine di una discussione con due donne, ne aveva colpita una con uno schiaffo per poi allontanarsi.

Subito dopo, però, tornato indietro aveva tirato fuori due grossi coltelli da cucina, che nascondeva sotto la t-shirt, e aveva cercato di colpire la donna che poco prima aveva schiaffeggiato.

Solo la prontezza di riflessi di quest’ultima, che ha rimediato una ferita alla parte superiore del naso, ha evitato il peggio.

Intervenuta una Volante sul posto, il giovane algerino ha poi tentato la fuga, cercando allo stesso tempo di disfarsi dei due coltelli.

Dopo aver cercato di aggredire i poliziotti, il giovane, catturato, è stato portato in Questura.