Tenta di rubare merce all’interno di un negozio dell’Outlet di Serravalle ma è scoperto e arrestato

Serravalle Scrivia – Un uomo di 68 anni, Janis Marcinkonis, lituano, è stato arrestato dai Carabinieri di Serravalle Scrivia per furto all’interno di un negozio dell’Outlet.

L’uomo, con l’utilizzo di un dispositivo elettronico, aveva eluso le barriere antitaccheggio ma è stato fermato successivamente dai Carabinieri, con l’aiuto della Guardie Giurate del centro commerciale, dopo aver rubato merce per un valore totale di circa duemila euro.

La merce, interamente recuperata, è stata restituita all’avente diritto mentre l’arrestato dovrà rispondere del reato di furto aggravato nel processo per direttissima davanti all’Autorità Giudiziaria di Alessandria.