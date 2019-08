Cade dalla scala mentre imbianca la casa del fratello: grave settantaduenne

Garbagna – Un artigiano di 72 anni è stato trasportato stamane in codice rosso all’ospedale di Alessandria a seguito della caduta da una scala a Garbagna, nel tortonese.

L’uomo stava imbiancando la casa del fratello ottantenne, in via Degli Alpini, e, per cause ancora in corso di accertamento, è scivolato cadendo a terra da un’altezza di un metro e mezzo circa.

L’uomo, cadendo, ha battuto la testa e ha inizialmente perso i sensi. Soccorso dal 118, ha poi ripreso conoscenza ma ha riportato un grave trauma cranico ed è stato ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Alessandria

Oltre agli operatori del 118, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Garbagna e lo Spresal di Tortona che dovrà chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.