Completamente sbronza al volante urta un’auto parcheggiata e poi tira dritto: fermata dalla Polizia Municipale

Alessandria – Era alla guida con valori alcolemici tre volte superiori al consentito. Per questo motivo gli agenti della Polizia Municipale di Alessandria l’hanno deferita alla competente Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e privata della patente di guida, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla successiva confisca.

A finire nei guai è stata una donna che, al volante di una Lancia Ypsilon, sabato notte intorno all’una e trenta, in corso Romita, ha urtato un’Audi parcheggiata lungo il viale. Il proprietario dell’auto, che si trovava casualmente lì vicino, ha visto tutto ed ha avvisato la Municipale che ha intercettato la donna e l’ha messa di fronte alle proprie responsabilità.