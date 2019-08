Danno fuoco ad un furgone: denunciati in tre

Solero – Accurate indagini dei Carabinieri della Stazione di Solero hanno portato all’individuazione e alla conseguente denuncia dei responsabili dell’incendio di un furgone nella zona industriale dello stesso comune. I militari sono riusciti a dimostrare come due pregiudicati di 44 e 34 anni, residenti rispettivamente a Valenza e a Chivasso, si fossero organizzati per dare alle fiamme un furgone il cui furto era stato denunciato qualche giorno prima dalla compagna di uno dei due uomini. Per la donna, una trentacinquenne astigiana, anch’essa pregiudicata, è dunque partita una denuncia a piede libero per simulazione di reato e favoreggiamento personale.