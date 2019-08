Finiscono con l’auto contro un palo della Telecom e poi escono di strada: due donne ferite

Castellazzo Bormida – Incidente oggi pomeriggio, intorno alle 14, a Castellazzo Bormida. Due donne sono rimaste ferite e sono state trasportate all’Ospedale di Alessandria, una in codice rosso con trauma cranico e l’altra in codice giallo.

Per cause in via di accertamento, il Rav4 su cui viaggiavano è uscito di strada e si è ribaltato in un campo dopo aver impattato contro un palo della Telecom lungo la strada provinciale 185.

Sul luogo dell’incidente è sopraggiunta anche la Polizia Stradale, impegnata a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.