Grigi, sabato amichevole fuori casa con il Sassuolo

Alessandria – Dopo la gara di Tim Cup persa contro il Monza, per l’Alessandria in agenda arriva un’altra amichevole di avvicinamento al campionato.

La squadra di mister Scazzola affronterà sabato il Sassuolo. Il match si disputerà allo stadio “Ricci” della cittadina romagnola con fischio d’inizio alle 18.

Nella scorsa stagione i Neroverdi hanno chiuso il campionato di Serie A in undicesima posizione.