Prima ruba una bici al supermercato, poi aggredisce i Carabinieri che tentavano di fermarlo: in manette per aggressione a Pubblico Ufficiale

Alessandria – Un quarantatreenne marocchino, Nassere Thadart, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato nei giorni scorsi per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, assieme ad un connazionale di 38 anni si era recato in un noto supermercato del quartiere Cristo ad Alessandria ed aveva rubato una bicicletta.

Inseguiti dagli addetti alla vigilanza, i due sono poi stati catturati dai Carabinieri e denunciati per furto aggravato in concorso.

Ma non contenti dell’azione criminale commessa poco prima, si sono poi ripresentati nello stesso supermercato per minacciare chi, poco prima, aveva chiamato i Carabinieri.

Nuovamente allertati dal personale dell’esercizio commerciale, i militari sono ritornati sul luogo e, di fronte al comportamento violento del quarantatreenne, lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.