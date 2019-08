Rappresentante di liquori in pensione muore dopo essersi schiantato in auto contro un camion

Verzuolo – Incidente mortale ieri sulla provinciale 161 tra Saluzzo e Villafalletto, ad una cinquantina di metri dal ponte sul Varaita, nel comune di Verzuolo, nel cuneese. A perdere la vita a causa dello schianto contro un camion è stato Romano Gandino, 85 anni, rappresentate di liquori in pensione che abitava a Savigliano.

L’uomo, a bordo della propria Seat Ibiza, procedeva in direzione Saluzzo. Secondo le ricostruzioni, il camion, che sopraggiungeva sull’altra carreggiata, avrebbe però sbandato a causa forse del contatto accidentale delle ruote con l’erba della banchina, e a quel punto è avvenuto lo schianto.

Gli operatori del 118, subito intervenuti sul posto, non hanno potuto far nulla. Gandino era infatti già morto.

L’autista del mezzo pesante, rimasto illeso, è risultato negativo ai controlli con l’alcoltest, ma la dinamica dei fatti è ancora in corso di accertamento da parte della Magistratura.

Romano Gandino era persona assai nota a Savigliano, un uomo benvoluto da tutti che lo stesso Sindaco Ambroggio ha ricordato con parole affettuose: “Se n’è andata una figura importante della vecchia Savigliano. Era sempre gioviale, amichevole e gli piaceva tanto far festa. Frequentava la bocciofila. Era anche un bravo ballerino e girava ancora la sale e le discoteche della zona, nonostante l’età che avanzava”.

Vedovo da alcuni mesi, lascia un figlio.