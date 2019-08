Rubano portafogli all’Ipercoop di Borgosesia: denunciati tre pregiudicati biellesi

Borgosesia – Tre pregiudicati biellesi sono stati denunciati dai Carabinieri a seguito del furto di un portafoglio all’interno dell’Ipercoop di Via XXV Aprile a Borgosesia.

Si tratta di due donne e un uomo, rispettivamente di 37, 35 e 27 anni, i quali non erano nuovi a simili vicende, essendo già stati ritenuti responsabili in passato di furto aggravato e continuato in concorso fra loro.

In questo caso, le indagini sono partite dalla denuncia di una sessantatreenne che, sul finire del giugno scorso, ha subito il furto del portafoglio mentre era intenta a scegliere i prodotti sugli scaffali. Si era giusto allontanata un attimo dal carrello nel quale aveva lasciato la borsa, ma i tre, facendosi scudo fra loro, l’hanno aperta velocemente arraffando il portafoglio per poi dileguarsi.

In un primo momento, la donna non si è resa conto di nulla, ma poco dopo l’amara scoperta è corsa subito a denunciare il fatto alla Stazione Carabinieri di Borgosesia. Troppo tardi, purtroppo, poiché, prima che riuscisse a far bloccare il bancomat, i ladri avevano già prelevato 750 euro collegandosi a tre diversi sportelli.

Identificati nei giorni scorsi, per i tre è scattata una denuncia a piede libero per furto aggravato.