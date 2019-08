Scontro ad un incrocio tra una Vespa e un’automobile: due persone all’Ospedale

Alessandria – Incidente intorno all’una di oggi all’angolo fra Via 1821 e Via Santa Caterina da Siena. A scontrarsi sono state un’auto e una Vespa a bordo della quale viaggiavano due passeggeri, un uomo e una donna che dopo la caduta sono stati prontamente soccorsi e trasportati al pronto soccorso.

A dare l’allarme è stata la proprietaria del negozio di alimentari situato proprio di fronte all’angolo in cui è avvenuto l’incidente.

Oltre agli operatori del 118, sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, ora impegnata negli accertamenti per stabilire la corretta dinamica dell’accaduto.