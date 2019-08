Se un ragazzo italiano avesse ucciso un agente in borghese della polizia Usa, sarebbe in galera ed avrebbero già buttato via la chiave

di Max Corradi – Ribrezzo. Questo è ciò che si prova a leggere la dichiarazione dell’avvocato del padre di Finnegan Elder Lee, il giovane americano accusato di aver ucciso con undici coltellate il brigadiere dei carabinieri Mario Rega. Si tratta di una dichiarazione che trasuda della consueta tracotanza americana, propria di chi considera l’Italia una colonia popolata da zoticoni incauti e impreparati. Addirittura l’avvocato insinua il dubbio che i fatti non siano quelli per cui il giovane è stato arrestato annunciando un “piano per arrivare alla verità”. Sottolineando maliziosamente che l’assassino abbia agito senza sapere che la vittima – perché la vittima, sia chiaro, è il brigadiere Rega – era un carabiniere, in quanto non vestiva l’uniforme – come se dare undici coltellate ad un essere umano possa avere un peso diverso a seconda che vesta la divisa o meno – quel simpaticone dell’avvocato americano si permette di dire che in Italia siamo arrivati a conclusioni affrettate circa la colpevolezza del ragazzo che, peraltro, è reo confesso. Ma va oltre affermando che “Il pubblico ha una versione incompleta degli eventi” augurandosi che il “ragazzo” torni a casa.

Noi invece speriamo che la magistratura faccia presto il suo dovere e sbatta dentro l’assassino a scontare l’ergastolo in Italia.

Ecco la disgustosa, arrogante e vergognosa dichiarazione dell’avvocato della famiglia Elder Lee: “Il signor Elder mi ha chiesto di rilasciare la seguente dichiarazione.

Abbiamo visto nostro figlio Finnegan. Stava bene, ma era stanco, pieno di rimorsi e spaventato. Ha il nostro pieno sostegno e noi saremo sempre al suo fianco. Ora che abbiamo maggiori informazioni sull’accaduto, abbiamo intenzione di mettere in atto un piano per arrivare alla verità. Sono tornato a casa per prendermi cura del resto della famiglia. L’agente Rega, di cui abbiamo capito che al momento della morte stava agendo in borghese e sotto copertura, se n’è andato troppo presto. È una tragedia, la sua famiglia è sempre nei nostri pensieri e preghiamo per loro in questo momento difficile. Riteniamo comprensibile, ma è una sfortuna, che le persone siano balzate a conclusioni affrettate su questo argomento. Ancora più deludente è il fatto che sia nel mondo politico che nei media, ci sia stato il tentativo di rendere questo un caso in cui le persone, o sono addolorate per la perdita causata dalla morte del carabiniere, oppure sentono che i ragazzi sono stati accusati ingiustamente. Alcuni sembrano pensare che se provi una cosa non puoi provare l’altra

Ma non è così, noi proviamo entrambe le sensazioni. Il pubblico ha una versione incompleta degli eventi. Si dice che la verità ti renda libero. Noi non vediamo l’ora che la verità emerga e che nostro figlio torni a casa.

Grazie”.