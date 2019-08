Si rinforza l’attacco dell’Alessandria: dal Pisa ecco Umberto Eusepi

Alessandria – Primo colpo in attacco per l’Alessandria dopo gli innesti arrivati per la difesa e il centrocampo.

Stamane è stato ufficializzato l’arrivo di Umberto Eusepi (nella foto), 30 anni, di proprietà del Pisa e nella scorsa stagione in prestito al Novara. Il giocatore è approdato alla corte di patron Di Masi con la formula del trasferimento a titolo temporaneo dal Pisa.

Eusepi, originario di Tivoli, si è messo in luce nella stagione 2013-2014 con il Perugia, club con il quale è salito dalla Lega Pro alla serie B e con cui ha anche vinto la Supercoppa di categoria.

L’anno successivo il giocatore si è messo in luce nel Benevento, nel girone C, squadra con cui si è laureato capocannoniere.

In carriera Eusepi vanta anche presenze in Serie B con le maglie di Ancona, Varese, Pro Vercelli, Salernitana, Pisa e Avellino.