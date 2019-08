Tentato furto in un centro commerciale: denunciato un minorenne

Asti – Intervento in corso Savona ad Asti, ieri pomeriggio, da parte di alcune Volanti della Polizia di Stato, all’interno di un centro commerciale dove un gruppo di ragazzi aveva oltrepassato la linea delle casse, facendo scattare l’allarme antitaccheggio.

Giunti sul posto i poliziotti hanno identificato i tre, tutti minorenni, ed uno di questi, residente in provincia di Asti, dopo essere stato scoperto, ha spontaneamente riconsegnato una confezione di profumo che aveva tentato di rubare nascondendosela addosso.

Il ragazzo, denunciato per tentato furto, nel tardo pomeriggio di ieri è stato poi riaffidato al padre, giunto in Questura.