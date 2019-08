A fuoco una legnaia a San Salvatore: pompieri impegnati per sette ore

San Salvatore Monferrato – È stato un intervento particolarmente complicato e lungo, durato ben sette ore, quello effettuato ieri pomeriggio, intorno alle quattro e mezza, dai Vigili del Fuoco di Alessandria per spegnere le fiamme che hanno colpito una legnaia a San Salvatore.

I pompieri, durante le operazioni di spegnimento della struttura in frazione Fosseto, hanno dovuto fare i conti anche con il vento per evitare che il fuoco raggiungesse delle abitazioni vicine.

L’intervento è durato sino all’una e tre quarti di notte e ha dovuto richiedere anche l’impiego di un mini escavatore, in dotazione al Comando dei pompieri.

Il fuoco ha distrutto la legnaia e danneggiato alcuni materiali agricoli.