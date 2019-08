Alloggio in fiamme al quartiere Cristo in un condominio gestito dall’ATC

Alessandria – Intervento dei Vigili del Fuoco stanotte intorno alle 2 in Via Gandolfi 15 a causa di un incendio scoppiato nella cucina di un appartamento al terzo piano di un condominio ATC (case popolari).

Le operazioni di spegnimento si sono protratte sino alle 3 e mezza, e, seppure si è trattato di un incendio di dimensioni contenute, scoppiato per motivi accidentali, i danni sono risultati tali da far sì che l’alloggio fosse dichiarato inagibile. Non si registra invece alcun ferito.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri.