Camion dell’Enel non rispetta uno stop e va a sbattere contro un’auto di olandesi: tre bambini all’ospedale per accertamenti

Murisengo – Scontro stamane, intorno alle 10 e mezza, fra un camion dell’Enel e l’auto su cui viaggiava una famiglia olandese in vacanza in Italia. L’incidente è avvenuto a Murisengo, nel casalese, all’incrocio per San Candido, dove il conducente del camion avrebbe “volato” uno stop andando così a tamponare la Mercedes station wagon degli olandesi. I tre figli della coppia sono stati subito trasportati all’ospedale di Alessandria per accertamenti, ma pare che solo uno di loro, un bimbo di sei anni, si sia lievemente ferito ad una mano.

Sul posto i Carabinieri di Murisengo, davanti ai quali il camionista ha ammesso subito le proprie responsabilità.