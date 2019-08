Maggiore sicurezza sui treni in Piemonte: firmato protocollo

Torino – Entro il 2020 i treni in Piemonte saranno più sicuri. È ciò che prevede il protocollo per la sicurezza firmato a Torino ieri, martedì, tra Regione Piemonte, Anci Piemonte, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato e Ferrovie dello Stato italiane.

L’iniziativa arriva in seguito a diversi atti vandalici ed aggressioni fisiche e verbali subite da viaggiatori e personale ferroviario.

Prevista, entro il 2020, una copertura di telecamere nelle principali stazioni e a bordo dei treni l’installazione di tornelli, un’applicazione con cui il personale dei treni potrà contattare le forze dell’ordine.

“Un’opportunità concreta – sottolinea il presidente della Regione Alberto Cirio – su impulso e coordinamento della Prefettura. Se si vuole incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico, bisogna renderlo sicuro”.

“Sicurezza non vuol dire repressione – ha detto il prefetto di Torino, Claudio Palomba – ma significa garantire a tutti di poter viaggiare in tranquillità”.

Sulla firma del protocollo è intervenuta anche la Città di Torino con il vicesindaco, Sonia Schellino: “Insieme alla parola sicurezza – ha detto – è importante anche aver usato altri termini quali la prevenzione e il rispetto della cosa pubblica, delle istituzioni, delle regole della civile convivenza”.