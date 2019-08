Sulla vicenda della Pernigotti il condizionale è d’obbligo

Novi Ligure (Andrea Rovere) – Se gli ultimi sviluppi della vicenda Pernigotti possono dirsi in parte positivi, una certa cautela pare comunque d’obbligo. “Ieri, durante l’incontro a Roma, al Ministero dello Sviluppo economico, ci mancava solo stappassero una bottiglia di champagne, ma a ben guardare è ancora presto per cantar vittoria. Tocca andarci coi piedi di piombo, almeno fino a settembre”. E a ribadirlo è stato Roberto Demari, delegato sindacale Flai-CIGL che a Roma c’era e che pone dunque l’accento su un dettaglio fondamentale: gli accordi siglati fra i vari soggetti in campo sono accordi preliminari. Se le cose andranno in porto lo si saprà solo il 30 settembre, data entro cui Stato e Regione dovranno confermare la propria disponibilità a tirar fuori i soldi per ammodernare lo stabilimento di Viale della Rimembranza. Altrimenti non se ne fa nulla.

Se però gli aiuti economici arrivassero in tempo? A quel punto, quelli che oggi sono ancora degli auspici prenderebbero forma concreta. La Spes di Torino si occuperebbe infatti della produzione del cioccolato, delle praline e dei torroni, divenendo terzista tanto di Pernigotti quanto di altre aziende, mentre ad Emendatori, interessato alla linea di produzione e commercializzazione di basi ed ingredienti per gelati e prodotti di pasticceria, i Toksoz cederebbero direttamente la divisione “Ice & Pastry” dell’azienda. “Stiamo studiando una newco con la Spes – dice Giordano Emendatori –, ma sarà fondamentale l’aiuto economico dello Stato poiché devono essere rifatti gli impianti, e non solo”. E tanto vale per il gruppo torinese, il cui presidente, Antonio Di Donna, specifica che l’impegno della Spes a Novi Ligure per 10 anni “dovrà essere supportato da un impegno economico sia della Pernigotti che della Regione e del Mise”.

Insomma, se i fondi statali non arrivano, arrivederci e grazie. Ma il piano c’è, e infatti le aziende, stando ancora alle dichiarazioni del sindacalista Demari, ritengono di poter garantire la tutela dell’occupazione con il riassorbimento di tutti i lavoratori senza tagli alle retribuzioni. Almeno in teoria, perché, in pratica, i numeri di cui si parla in queste ore sono diversi: 80 posti di lavoro circa per Spes e 15 per Emendatori, che, se la matematica non è un’opinione, fanno un totale di 95. Molti in meno dei dipendenti dello stabilimento novese ai tempi dell’annuncio della cassa integrazione.

Come regolarsi a questo punto? Senza allarmismi, poiché anche sul discorso occupazione si potrebbe trovare infine una quadra (pare che Emendatori, stanti determinate condizioni, abbia aperto alla possibilità di salire ad oltre 100 unità), e altrettanto senza prematuri entusiasmi, visto che in assenza di impegni certi da parte del Governo e della Regione sarà difficile concludere un’operazione alla quale tutti noi ci auguriamo di poter brindare il 30 settembre prossimo.