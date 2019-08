Debiti a bilancio: la giunta di Alessandria ha paura di annegare in un bicchier d’acqua

Alessandria (Andrea Rovere) – In seguito all’approvazione del piano di riequilibrio del Comune di Alessandria non sono mancate aspre polemiche. C’è chi ha parlato di città bloccata per vent’anni, di rinuncia a battere strade migliori, ma soprattutto, non si sa se in buona fede o meno, si continua a far confusione fra conto capitale e partita corrente. È infatti su quest’ultima che ci si dovrebbe concentrare, perché il buco che il Comune s’impegna a coprire da qui al 2039 è relativo alla partita corrente e non certo a mutui e prestiti che, per loro stessa natura, sono spese dilazionate nel tempo.

Ma di cosa stiamo parlando?

Riepilogando, abbiamo 46 milioni di Euro che si trascinano ormai dall’amministrazione Scagni e che continueranno a ripresentarsi per un motivo molto semplice: sono in gran parte costituiti dai costi annui (fatture e stipendi da pagare) per tenere in piedi il Comune. Altra cosa sono invece i 21 milioni di accantonamenti, che riguardano tanto i crediti realmente esigibili quanto quelli di dubbia esigibilità, e il milione e 300.000 euro di contenzioso. Per finire poi con 800.000 euro circa di more, ovvero di importi dovuti e non pagati entro i termini, 50/60.000 euro di debiti fuori bilancio, e 4 milioni e mezzo di saldo.

I conti sono presto fatti: 74 milioni circa di debito da spalmare in vent’anni come da accordi, ovvero, poco più di 3 milioni e mezzo all’anno.

Ora, va bene che, da queste parti, siamo abituati da tempo a vederne combinare di grosse, ma che ci si debba allarmare per il fatto che un Comune come quello di Alessandria sia tenuto a reperire 3 milioni e mezzo ogni anno per il risanamento dei debiti, pare francamente eccessivo. Semmai, si potrebbe discutere sulle strategie per ottemperare al meglio a quest’incombenza, come ad esempio tornare a bomba su un tema scomodo ma fondamentale: la riorganizzazione della pianta organica comunale. Contando anche le partecipate, Alessandria può “vantare” infatti un numero di dipendenti comunali decisamente superiore a quello che, razionalmente, parrebbe necessario. Fatto che non ci fa certo propendere per soluzioni di macelleria sociale come quella dei licenziamenti, ma che ci suggerisce, semmai, di riaprire un dibattito serio circa il turn over e l’efficientamento.

Che dunque vi siano 74 milioni da pagare in vent’anni, non è ad oggi il problema principale. Qui il punto resta un altro e bello grande: far ripartire Alessandria attraverso una visione in grado di proiettarla oltre quel destino di eterna marginalità a cui la politica locale stessa sembra essersi rassegnata. Se le opposizioni e i giornali vogliono far qualcosa di buono, è questo che devono tener presente. Il grosso delle polemiche di queste ore, a ben guardare, non è che aria fritta.

(Nella foto l’assessore al bilancio Cinzia Lumiera della Lega)