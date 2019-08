Incidente aereo: morto ex Segretario della Camera del Lavoro di Novara

Vercelli – Un malore, un guasto al motore oppure la nebbia. L’errore umano è stato escluso perché lui, Lorenzo Castaldi (nella foto tratta dal suo profilo Facebook), 70 anni, ex segretario della Camera del Lavoro di Novara dal 1983 al 1994, residente a Lenta nel vercellese, era un pilota esperto, grande appassionato di volo, istruttore e vicepresidente dell’aeroclub di Cerrione, nel biellese.

Martedì Castaldi era decollato dall’aeroporto di Vercelli diretto a Villanova d’Albenga, in Liguria, assieme ad Andrea Giussani, 35 anni, di Ossona, nel milanese.

Ma in Liguria non ci è mai arrivato: quando il veivolo sigla “I-GVBU”, di proprietà dell’aeroclub di Novara, è sparito dai radar è scattato subito l’allarme e con esso le ricerche. Doveva rientrare proprio a Vercelli da dove era decollato, ma è sparito senza dare nessuna comunicazione.

I resti dell’aereo sono stati trovati all’1:20 di martedì notte da un elicottero della Marina Militare dalla base di Luni, nello Spezzino, autorizzato al volo notturno che ne ha avvistato i resti sul crinale del monte Carmo, nel savonese, tra la Riviera e la Valbormida.

La nebbia e le nuvole basse potrebbero essere state le cause dello schianto che non ha lasciato scampo ai due uomini.

Secondo quanto scoperto dagli investigatori, sembra che dopo il decollo da Vercelli l’ultimo avvistamento dell’aereo con a bordo Castaldi e Giussani sia stato nella zona di Ceva, nel cuneese. Poi, dopo un contatto radio durante il volo, si sono perse le tracce del Diamond DA20 katana.

Lorenzo Castaldi era conosciuto anche nell’alessandrino: lo scorso agosto aveva, infatti, partecipato al remake del volo su Vienna di Natal Palli e Gabriele D’Annunzio insieme ai piloti di Casale Monferrato.

Attraverso i social sono molti gli allievi piloti e gli amici che lo hanno ricordato.