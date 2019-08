Non rispetta il divieto di avvicinarsi alla ex moglie e la aggredisce in strada davanti ai figli

Canelli – Si sono aperte le porte del carcere per un trentenne di Canelli che non solo ha violato il divieto di avvicinarsi all’ex moglie imposto dai giudici, ma addirittura, dopo averle sbraitato contro dalla soglia di un locale pubblico dove la donna si trovava qualche sera fa col figlio più piccolo della coppia, l’ha aggredita in strada sotto lo sguardo disperato anche degli altri tre figli, scesi di corsa dall’auto del padre che li aveva in affidamento per il weekend.

I maltrattamenti e le umiliazioni, anche in presenza dei bambini, si susseguivano del resto dal 2016, ma dopo un anno d’inferno la donna aveva detto basta attraverso la decisione di lasciare una volta per tutte quell’uomo violento e fuori controllo. I problemi, però, non sono cessati, tanto che il marito, incapace di rassegnarsi, si era fatto addirittura più aggressivo, prendendo a tormentare anche i famigliari dell’ex compagna. Minacce, insulti e pedinamenti erano ormai all’ordine del giorno, e così, nel maggio 2018, la donna sporge denuncia ai Carabinieri e ottiene in seguito un provvedimento restrittivo ai danni del marito: divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai suoi cari, e divieto di dimora nel comune di Santo Stefano Belbo, dove la donna, originaria di quelle parti, era tornata a vivere dopo la separazione. Ma non basta. Come in molti altri casi analoghi, lo stalker non si arrende e continua a comportarsi in modo scellerato e violento. Fino all’aggressione dell’altro giorno, quando, dopo l’ennesima violazione dell’ordinanza restrittiva, si è arrivati all’arresto e alla decisione dell’autorità giudiziaria d’incarcerare il trentenne a Quarto.