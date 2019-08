Scoperto ubriaco al volante a notte fonda dalla Polizia: denunciato e patente ritirata

Asti – Aveva alito vinoso ed equilibrio precario e per lui è pertanto scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.

A finire nei guai è stato un uomo di 70 anni, “pizzicato” nella notte tra mercoledì e giovedì in corso Torino, ad Asti, da una Volante della Polizia.

A catturare l’attenzione degli agenti era stata una Fiat Panda bianca ferma al centro della strada in direzione Baldichieri.

Dopo essersi affiancati al veicolo per verificare eventuali avarie o richieste di soccorso, gli uomini della Volante hanno notato il settantenne, alla guida della macchina, che aveva chiesto loro dove fosse Asti.

Apparso subito disorientato, stordito e con l’alito che sapeva di vino, l’uomo è stato sottoposto ad un controllo tramite etilometro da cui è emerso un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Gli è stata pertanto ritirata la patente di guida ed è stato segnalato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza.