Stalking, maltrattamenti in famiglia e violenze su donne e minori: i risultati del piano di prevenzione dei Carabinieri di Casale

Casale Monferrato – Nel corso dell’ultimo periodo, il piano di prevenzione e repressione dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e violenze su donne e minori, messo in atto dalla Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato attraverso le Stazioni dipendenti e con l’impiego di personale femminile specializzato, ha portato apprezzabili risultati.

I Carabinieri della Stazione di Murisengo, a conclusione degli accertamenti successivi alla querela di una donna, hanno denunciato in stato di libertà il suo convivente, che, nell’arco di una decina di anni, si sarebbe reso responsabile di una serie di violenze e maltrattamenti tali da provocare anche vere e proprie lesioni.

A Vignale Monferrato è invece finito nei guai un artigiano che, dall’agosto 2010, non provvedeva più al sostentamento famigliare come disposto dal Tribunale a seguito della separazione dalla moglie. Denuncia anche per lui così come per il figlio di un’altra querelante, una anziana vittima di maltrattamenti in famiglia nonché di una vera e propria aggressione da parte di quel figlio che poteva “vantare” già diversi precedenti.

Infine, i Carabinieri di Balzola hanno denunciato un uomo del posto che, per futili motivi, avrebbe pesantemente minacciato ed intimidito una propria concittadina che lo ha dunque querelato.