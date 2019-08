È un film di genere azione, drammatico, thriller del 2018, diretto da John Andreas Andersen, con Kristoffer Joner e Ane Dahl Torp. Uscita al cinema il 08 agosto 2019. Durata 106 minuti. Distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures.

Data di uscita:08 agosto 2019

Genere: Azione, Drammatico, Thriller

Anno:2018

Regia: John Andreas Andersen

Attori: Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Hang Tran, Kathrine Thorborg Johansen, Edith Haagenrud-Sande, Stig Amdam, Fredrik Skavlan

Paese: Norvegia

Durata:106 min

Distribuzione: Altre Storie e Minerva Pictures

Sceneggiatura: John Kåre Raake, Harald Rosenløw-Eeg

Fotografia: John Christian Rosenlund

Montaggio: Christian Siebenherz

Musiche: Johannes Ringen, Johan Söderqvist

Produzione: Fantefilm

The Quake – Il Terremoto del Secolo, il film di John Andreas Andersen, vede protagonista il geologo Kristian Elkjord (Kristoffer Joner), un uomo la cui vita privata è appesa a un filo: l’ossessione verso il suo lavoro lo ha portato a separarsi dalla moglie Idun (Ane Dahl Torp) e a trascurare i due figli: lo studente universitario Sondre(Jonas Hoff Oftebro) e la piccola Julia (Edith Haagenrud-Sande). La sua grande esperienza e il suo intuito di geologo lo portano a scoprire che Oslo è minacciata da un catastrofico terremoto, abbastanza potente da distruggere l’intera città. Convincere di questo le persone che gli stanno intorno sarà un’impresa difficile, ma non abbastanza da scoraggiarlo a tentare di salvare la sua famiglia intrappolata in uno dei grattacieli più alti di Oslo, duramente colpito dallo sciame sismico che violentemente sta demolendo ogni cosa.