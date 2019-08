Casale Fbc: in arrivo l’attaccante Sow dall’Arconatese, oggi la comunicazione dei gironi della Serie D 2019-2020

Casale Monferrato – Probabile nuovo arrivo nel Casale Fbc. In casa nerostellata dovrebbe, infatti, fare il suo ingresso l’attaccante senegalese Seydou Sow (nella foto), l’anno scorso nove gol con l’Arconatese.

Al momento il tesseramento non è ancora ufficiale, ma è possibile che avvenga nella prossime ore.

Intanto ieri i monferrini allenati da mister Buglio hanno vinto 3-1 l’amichevole con la Gaviese. A segno Coccolo al 4′, Cappai su rigore in chiusura del primo tempo e lo stesso Sow, entrato nella ripresa, al 26′.

Infine, oggi pomeriggio la Lega Nazionale Dilettanti comunicherà i gironi della Serie D 2019-2020.