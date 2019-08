Chiusura biglietteria di Ovada: è guerra aperta tra Trenitalia e i sindaci, nessuno vuole cedere

Ovada – La biglietteria della stazione di Ovada resta chiusa. Trenitalia, infatti, non cede nonostante una petizione sottoscritta da 2500 persone organizzata dal Comitato difesa trasporti Valli Stura ed Orba per chiedere il ripristino del servizio ormai dismesso dal 5 giugno.

Trenitalia, dunque, non ha guardato in faccia nessuno, non appena l’impiegata dello sportello è andata in pensione e nonostante una spesa non da poco, quattro milioni di euro, per l’ammodernamento della stazione.

Un disservizio che perdura ormai da più di due mesi e lungo una linea ferroviaria, la Acqui-Ovada-Genova, tra le più martoriate dal punto di vista del trasporto dei pendolari tra tagli ai treni e lavori in corso.

A luglio era stato chiesto un incontro da parte del sindaco di Acqui, Lucchini, e del sindaco di Ovada, Lantero, con il direttore del trasporto regionale in Piemonte, Marco Della Monica, e con l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi per “definire le modalità di riapertura della biglietteria della stazione ferroviaria di Ovada nel più breve tempo possibile”.

Incontro che, però, non c’è stato e Trenitalia ha risposto ribadendo che al posto dello sportello sono state sistemate nello scalo ferroviario due biglietterie automatiche e che a Ovada esistono undici punti vendita, tra tabaccherie ed edicole, dove si possono acquistare i biglietti.

Ma la battaglia non si ferma, anzi.

“In tempi brevi solleciteremo nuovamente la società del gruppo Fs insieme a tutti gli altri sindaci” ha tenuto a sottolineare il primo cittadino ovadese, Paolo Lantero, agguerrito così come i colleghi di Acqui Terme, Belforte, Carpeneto, Cassinelle, Castelletto d’Orba, Cremolino, Molare, Rocca Grimalda, Montaldo Bormida, Silvano d’Orba, Casaleggio, Morbello, Montaldeo, Prasco, Tagliolo, Terzo, Tiglieto, Trisobbio e Visone, coinvolti nella vicenda.