Grigi: il difensore Fissore ceduto al Messina in serie D

Alessandria – Mercato anche in uscita per l’Alessandria. Matteo Fissore (nella foto), difensore di 23 anni, è stato ceduto al Messina, squadra che milita nel campionato di Serie D.

Arrivato ad Alessandria nella stagione 2016-2017, il difensore classe 1996 è stato ceduto in prestito prima al Como poi alla Sambenedettese.

L’unico gol segnato da Fissore, in maglia grigia, nel campionato 2017-2018, nel 3-1 casalingo contro la Pistoiese.