Grigi: test con la Gaviese la vigilia di Ferragosto

Alessandria – Altra amichevole in agenda per l’Alessandria Calcio. Mercoledì 14 agosto, vigilia di Ferragosto, la compagine mandrogna sfiderà in amichevole la Gaviese per un allenamento congiunto allo Stadio Comunale “Pedemonte”, per il memorial “Angelo Carrea”.

Per la Gaviese, reduce dall’amichevole con il Casale terminata 3-1 per i Nerostellati, sarà il secondo impegno stagionale.