Prima rubano un’auto, poi vanno al bowling e cercano di rubare la cassaforte ma è troppo pesante e devono fuggire

Borgo San Dalmazzo – Prima a Cuneo avevano rubato una macchina, una Fiat 500 L, che non avevano avuto bisogno di forzare e che hanno messo in moto collegando i fili dell’accensione.

Poi si sono diretti a Borgo San Dalmazzo, al bowling del paese, chiamato “Queen Touch”, intorno alle quattro e mezza di notte. Il locale aveva chiuso alle due.

Lì hanno tentato di entrare forando prima un muro esterno del locale, ma dall’altra parte della parete hanno trovato alcuni grandi videogiochi. A quel punto hanno forzato una porta d’ingresso laterale con un piede di porco.

Sono scattati gli allarmi e, così, i ladri hanno dovuto fare in fretta: sono andati a colpo sicuro verso la cassaforte sotto il bancone, alta circa un metro. L’hanno scardinata e spostata di pochi passi, scoprendo che era troppo pesante per trasportarla velocemente in due.

In pochi minuti sono arrivate alcune pattuglie dei Carabinieri e i rapinatori, non avendo altre alternative, sono dovuti scappare nei campi adiacenti.

Immediate sono scattate le ricerche da parte delle forze dell’ordine, che però non hanno dato esito positivo.